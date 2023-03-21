В Самаре 19-летний водитель ВАЗ 21140 сбил пенсионера, переходившего дорогу на красный

63-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 20 марта, в 22:05 в Советском районе Самары 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 21140 сбил пенсионера, переходившего дорогу на красный.

— Молодой человек ехал по ул. Победы в направлении ул. 22 Партсъезда. ДТП произошло в ходе движения напротив дома № 69, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Там 63-летний мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В тот момент, когда пешеход шел слева направо по ходу движения транспортного средства, автомобилист на него наехал.

С места происшествия пожилого мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. В каком состоянии он находится, неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.