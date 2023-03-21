В Самаре аферистка «сняла порчу» с пенсионерки с помощью золотых украшений

Сейчас подозреваемую ищет полиция Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Пенсионерка из Самары стала жертвой колдуньи-аферистки. Незнакомка «сняла порчу» с женщины, а заодно забрала золотые украшения. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщила полицейским пострадавшая, незнакомка пришла к ней по объявлению о сдаче жилплощади. Войдя в квартиру, она якобы почуяла негативную энергию и предложила пенсионерке снять порчу при помощи золотых украшений. Женщина согласилась, а спустя несколько часов после обряда обнаружила пропажу имущества.

В отношении аферистки возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас полицейские ищут подозреваемую. На вид ей 18-20 лет, рост 160-165 см. Девушка среднего телосложения, у нее темные волосы. Одета во все темное, при себе – коричневая сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемой, просят обращаться по номерам: 8 (846) 262-27-11, 373-76-40 или 102.

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