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НовостиОбщество21 марта 2023 7:54

Самарскую область утром 22 марта 2023 года накроет густой туман

Видимость составит 500 метров и менее
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Существенных осадков при этом не ожидается

Существенных осадков при этом не ожидается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области придется еще немного потерпеть погодные сюрпризы. Туман, накрывший регион 21 марта 2023 года, задержится еще на сутки. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– Ночью и утром 22 марта 2023 года местами по Самарской области и в Самаре ожидается туман. Видимость при этом составит 500 метров и менее. В регионе объявлен желтый уровень опасности, – пояснили специалисты.

Отметим, что погода при этом будет довольно теплой – ночью столбик термометра покажет -2, +3 градуса. Днем воздух прогреется до +5, +10 градусов. Ожидается переменная облачность, а западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

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