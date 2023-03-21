Самарчанка приняла участие во Всероссийском форуме партпроекта «Женское движение Единой России»

Форум собрал почти 300 человек со всей страны / Фото: Единая Россия

Состоялся первый Всероссийский форум партпроекта «Женское движение Единой России». Он собрал почти 300 человек со всей страны. Участники мероприятия обсудили поддержку НКО и организацию гуманитарных миссий, место и роль женщин в политической системе России, а также реализацию национальной стратегии в интересах представительниц прекрасного пола.

Самарскую область на форуме представила депутат думы Самары, член правления регионального союза женщин, общественный представитель Агентства стратегических инициатив, к.э.н. Светлана Макушева. Последние пять лет она создает соцпроекты и помогает женщинам воплощать в жизнь свои творческие и предпринимательские инициативы.

Светлана Макушева – автор и руководитель регионального проекта «Фабрика будущих профессионалов». Благодаря ему многие женщины смогли пройти переобучение и открыли себя в новых сферах. Также самарчанка уделяет много времени продвижению соцконтрактов для многодетных мам и тех, кто находится в декретном отпуске. Светлана Макушева считает, что для таких женщин необходима самореализация.

Напомним, партпроект «Женское движение Единой России» запустили летом 2022 года. Его реализуют уже в 70 регионах страны. В ближайшее время проект планируют запустить в Запорожской и Херсонской областях.

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