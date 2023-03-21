Автобус № 22 направили в объезд из-за ДТП в Самаре 21 марта 2023 года

Автобус № 22 направили по Московскому шоссе и улице Луначарского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 21 марта 2023 года, в Самаре временно изменили схему движения общественного транспорта. Корректировки затронули работу автобуса № 22 «А/с «Аврора» - Железнодорожный вокзал (поликлиника). Причина – ДТП.

– На пересечении улиц Мичурина и Челюскинцев произошло ДТП постороннего транспорта в оба направления. Временная мера – объезд автобуса № 22, – сообщили представители компании-перевозчика в своем телеграмм-канале.

Пока автобус № 22 будет курсировать по следующей схеме – по Московскому шоссе и улице Луначарского. Горожан просят отнестись с пониманием ко временным неудобствам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.