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НовостиОбщество21 марта 2023 8:35

Автобус № 22 направили в объезд из-за ДТП в Самаре 21 марта 2023 года

Авария произошла на пересечении улиц Мичурина и Челюскинцев
Анастасия ФИЛАТОВА
Автобус № 22 направили по Московскому шоссе и улице Луначарского

Автобус № 22 направили по Московскому шоссе и улице Луначарского

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 21 марта 2023 года, в Самаре временно изменили схему движения общественного транспорта. Корректировки затронули работу автобуса № 22 «А/с «Аврора» - Железнодорожный вокзал (поликлиника). Причина – ДТП.

– На пересечении улиц Мичурина и Челюскинцев произошло ДТП постороннего транспорта в оба направления. Временная мера – объезд автобуса № 22, – сообщили представители компании-перевозчика в своем телеграмм-канале.

Пока автобус № 22 будет курсировать по следующей схеме – по Московскому шоссе и улице Луначарского. Горожан просят отнестись с пониманием ко временным неудобствам.

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