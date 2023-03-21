В Самаре приставы принудительно отправили на лечение больного туберкулезом

Скрываться больному помогала мама – она говорила, что сын находится в разъездах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские приставы принудительно отправили на лечение больного туберкулезом, который наотрез отказывался обращаться к медикам. Мужчина скрывался до тех пор, пока его не объявили в розыск. Информацию сообщили в УФССП по Самарской области.

Медики диагностировали у самарчанина туберкулез некоторое время назад. Он должен был проходить лечение, но постоянно отказывался. Тогда суд вынес решение о принудительной госпитализации. В дело вмешались судебные приставы.

– Пристав неоднократно выезжал по месту проживания гражданина, чтобы убедить его добровольно обратиться в медучреждение. Но должника скрывала мать – она вводила в заблуждение сотрудников службы, говоря что сын находится в разъездах, – пояснили в УФССП по региону.

В результате больного объявили в розыск. Он был найден около одного из ТЦ, после чего доставлен медикам.

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