Количество рейсов увеличили на автобусных маршрутах № 51 и 78 в Самаре с 21 марта 2023 года

Автобусы № 51 и 78 станут ходить чаще / Фото: ПроТранспорт63

В Самаре придумали, как улучшить транспортную доступность Красноглинского района. Для этого были внесены изменения в расписание автобусов № 51 и 78. Об этом в соцсетях сообщает компания-перевозчик.

– С 21 марта 2023 года в утренние часы пик добавлены два рейса с улицы Батайской на маршруте № 51. Что касается автобуса № 78, то по просьбам горожан машины добавлены в дневное время, – отметили представители транспортной компании.

Напомним, автобус № 51 курсирует по маршруту «п. Красная Глинка (ул. Батайская) – станция метро «Кировская», а автобус № 78 – «Барбошина поляна (пр. Кирова) – п. Береза». На этих маршрутах задействованы автобусы марки МАЗ и ЛиАЗ. По всем вопросам насчет их работы можно обращаться по телефону 207-70-11.

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