Самарцев приглашают в «Мягкий кинотеатр» на премьеру фильма «Шазам! Ярость богов!»

Фото: Мягкий кинотеатр

Жители Самары смогут увидеть на большом экране еще одну голливудскую киноновинку – фантастический боевик «Шазам! Ярость богов!» (16+). Фильм уже скоро начнут крутить в «Мягком кинотеатре».

Картина расскажет о 17-летнем Билли Бэтсоне, который получил дар превращаться в супергероя лет сорока. Он охраняет покой Филадельфии вместе со своими приемными братьями и сестрами. Молодым людям предстоит встреча с дочерями титана Атланта, которые крадут из греческого музея сломанный волшебный жезл и направляются в Филадельфию, чтобы отобрать силы у супергероев.

Премьера фильма назначена на четверг, 23 марта 2023 года. Он будет представлен в официальной русскоязычной студийной озвучке. Уже стартовала предпродажа билетов. Для тех, кому ближе ТК «Гудок», билеты можно приобрести здесь. В ТРК «Космопорт» - тут. Также они доступны в приложении сети «Мягкий кинотеатр».

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