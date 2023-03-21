Более 230 случаев «интеллектуального» безучетного потребления электроэнергии выявили в Самаре в 2022 году

Директор по реализации электроэнергии АО «ССК» Дмитрий Кирсанов выступил на заседании Общественного совета по защите прав предпринимателей в региональной прокуратуре / Фото: Владимир Громов

За 2022 год энергетики проверили в Самаре 19 824 точки поставки электроэнергии юридическим лицам. В результате было выявлено 360 случаев безучетного потребления электроэнергии. В их числе 232 случая «интеллектуального» – это тщательно скрытое безучетное потребление, когда при визуальном осмотре и инструментальной проверке вмешательства в счетчик не видны. Чтобы выявить такие незаконные схемы, специалисты Самарской сетевой компании используют эталонные приборы учета.

- При установлении разницы в показаниях счетчик потребителя демонтируют и направляют на завод-изготовитель для проведения экспертизы. Если вмешательство в работу прибора учета подтвердится, то будет оформлен акт о безучетном потреблении электроэнергии. Нарушителю выставят счет, рассчитанный по максимальной мощности, которая была указана в договоре за период с последней инструментальной проверки прибора, - рассказали в ССК.

Если на заводе не подтвердят вмешательство в счетчик, а выявят лишь погрешность в его работе, то потребителю доначислят объем потребленной электроэнергии в размере этой погрешности. Если человек откажется от демонтажа прибора учета и отправки на предприятие-изготовитель, то по закону контролер должен будет составить на него акт безучетного потребления прямо в момент проверки.

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