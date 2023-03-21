В Самаре водитель набросился на соседа с ножом из-за места на парковке

Сейчас в ситуации разбирается полиция Фото: скриншот с видео

В Самаре утро 21 марта 2023 года началось с шокирующей истории, которая произошла в Волгаре. Один из местных жителей набросился с ножом на другого. Причина – место на парковке. Информацию в соцсетях сообщила участница событий.

По словам самарчанки, накануне она припарковала машину, заблокировав ей другой автомобиль. Чтобы не создавать другим неудобства, женщина оставила под лобовым стеклом два номера телефона: свой и супруга. Однако без происшествий все-таки не обошлось.

– Я шла утром к машине, как вдруг на меня накинулся неадекватный товарищ. Начал меня толкать и обзывать. У меня шок, ребенок испугался и побежал в подъезд. В это время вышел муж. Он вступился за меня, попросил товарища успокоиться, – поделилась самарчанка.

Женщина отмечает, что разговоры ни к чему не привели: мужчина успокаиваться не планировал.

– Мужчину такой расклад не устроил и он метнулся в свою машину за тесаком, – пояснила жительница Самары.

Отметим, что пострадавшие сообщили о произошедшем в полицию. Сейчас в ситуации разбираются оперативники.

– Полицейские проводят проверку по заявлению жителя Волжского района 1982 года рождения, – рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

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