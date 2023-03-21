Туристический маршрут разработают в Хворостянском районе Самарской области

Разработкой маршрута занимается специалист по туризму администрации района. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области разработают туристический маршрут по Хворостянскому району в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Он будет включать в себя объекты культурного наследия, природные объекты и краеведческие музеи. Разработкой маршрута занимается специалист по туризму администрации района. В него могут войти родник «Девятая Пятница», вода которого считается целительной, Потловскую гору, церкви в селах Абашево и Владимировка.

Маршрут будет рассчитан на два дня, администрация уже решила вопрос с расселением и питанием потенциальных туристов. Принимать первых гостей планируется уже в мае.

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