Самарская область присоединилась к патриотической акции «Рисуем Победу-2023»

Прием работ на конкурс продлится до 1 мая 2023 года / Фото: Единая Россия

Стартовал новый сезон патриотической акции «Рисуем Победу», которую ежегодно реализуют в рамках партпроекта «Единой России». Она проходит по всей стране, в том числе в Самарской области.

Для участия в акции будут принимать детские рисунки и краткие эссе, которые рассказывают о жизни и судьбе родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Предусмотрены несколько номинаций: традиционные «Детское художественное творчество и декоративно-прикладное искусство» и «Методическая разработка», а также новые «Наследники Великой Победы» и «Рисуем Победу: наш опыт».

Прием работ продлится до 1 мая 2023 года. Их можно загрузить через сайт акции. Имена победителей станут известны в День Победы. Отметим, в Самарской области участниками конкурса стали уже более сотни ребят. Это учащиеся художественных школ, общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования.

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