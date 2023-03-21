В Самарской области четверть жителей считают, что их скоро уволят

Самарцы переживают из-за увольнения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области многие сотрудники считают, что над ними нависла угроза увольнения. Некоторые опрошенные не чувствуют стабильность на работе.
По информации службы исследований hh.ru, 24% опрошенных полагают, что в скором времени их могут уволить по инициативе руководителя. Чаще всего об этом думают представители сфер «Высший менеджмент», «Управление персоналом», «Строительство, недвижимость», а также «Финансы, бухгалтерия». Не переживают 66% респондентов из региона.
Чаще всего стабильность ощущают специалисты из медицины, а также из сферы добычи сырья, туризма и искусства.
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