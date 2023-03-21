Самарец показал, как ледокол вскрывает лед на Сухой Самарке

Специалисты работают на водных объектах. Фото: скриншот видео

В Самаре многие реки уже освобождаются ото льда. Причиной всему – ранее потепление.

Погода в городе не перестает удивлять, помимо начала раннего паводка, в регионе также отмечают ледоход. Малые реки уже освобождаются ото льда. На более крупных реках работают специалисты. Так, городской блогер Евгений Щекин опубликовал на своей официальной странице в социальной сети, как работает ледокол на Сухой Самарке.

Напомним, синоптики также рассказали самарцам, какая погода их ждет с 21 по 24 марта 2023 года. В ближайшие дни погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.

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