Пенсионер на «ВАЗ 21053» съехал в кювет и врезался в дерево в Самарской области

С места происшествия мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 20 марта 2023 года, в 15:30 в Ставропольском районе Самарской области 67-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21053» съехал в кювет, где врезался в дерево.

— Мужчина ехал по автодороге «Димитровград-Узюково-Тольятти» в направлении г. Димитровград. ДТП произошло в ходе движения на 7 километре трассы, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, автомобилист не справился с рулевым управлением и съехал в левый кювет по ходу своего движения. После этого автомобиль врезался в дерево.

С места происшествия мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. В каком он сейчас находится состоянии, неизвестно.

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