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НовостиОбщество21 марта 2023 11:28

Движение автобусов возобновили по ул. Полевой в Самаре 21 марта 2023 года

Проезд для общественного транспорта открыли в направлении города
Анастасия ФИЛАТОВА
Рабочие устранили провал грунта на пересечении с ул. Ново-Садовой / Фото: ПроТранспорт63

Рабочие устранили провал грунта на пересечении с ул. Ново-Садовой / Фото: ПроТранспорт63

Во вторник, 21 марта 2023 года, в Самаре восстановили движение общественного транспорта на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой. Об этом в своем телеграмм-канале сообщила компания-перевозчик.

- Движение автобусов №№ 2, 23, 24, 41, 47 и 50 по улице Полевой в сторону города восстановлено, - отметили в транспортной компании.

Напомним, автобусы шести маршрутов изменили схемы движения в минувшую пятницу, 17 марта 2023 года. Причиной стал провал грунта, который выявили рядом с местом разработки стартового котлована метро. Проезжую часть на этом участке восстановили за несколько дней. Теперь общественный транспорт вновь курсирует в направлении «в город» по своим привычным маршрутам.

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