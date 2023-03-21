В Самарской области водители рассказали о самых востребованных отечественных авто с пробегом

Самарцы рассказали о самых востребованных моделях авто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области водители назвали самые востребованные отечественные автомобили на рынке. Исследователи опросили местных жителей.

По информации «Авито Авто», специалисты проанализировали статистику на рынке автомобилей с пробегом. Оказалось, 35,1% от общего спроса приходится на долю отечественных автомобилей. Самыми востребованными моделями считают ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) Vesta и ВАЗ (LADA) Niva Travel. Средняя цена – 995 тысяч рублей, что на 15,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом, средняя цена иномарок с пробегом за этот период выросла в 1,5 раза.

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