В Самаре семьям участников СВО покажут премьеру постановки «Александр Невский. Ледовое побоище»

Родные бойцов станут первыми зрителями композиции

В Самарском академическом театре оперы и балета состоится премьера постановки «Александр Невский. Ледовое побоище». Ее покажут 5 апреля 2023 года. Первыми спектакль увидят семьи участников специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном правительстве.

– Театр оперы и балета, как и другие учреждения культуры региона, активно помогает участникам спецоперации: проводит выездные концерты в санаториях, предоставляет билеты семьям военнослужащих на свои спектакли, – поделились областные власти.

Автор музыкально-литературной композиции – художественный руководитель и главный дирижер САТОБа Евгений Хохлов. Текст кантаты «Александр Невский» положен на музыку Сергея Прокофьева к одноименному фильму Сергея Эйзенштейна 1938 года. По ходу исполнения зрителям представят литературные фрагменты из поэмы «Ледовое побоище» Константина Симонова и картины русских художников с изображением новгородского князя и полководца. Их покажут на экране.

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