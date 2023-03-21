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НовостиОбщество21 марта 2023 12:05

В Самаре фармацевты могут зарабатывать до 77 тысяч рублей

Исследователи изучили предложения работодателей
Алена ПРОВКИНА
Специалист могут зарабатывать более 70 тысяч рублей

Специалист могут зарабатывать более 70 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают изучать предложения работодателей и ожидания соискателей. Оказалось, фармацевты могут зарабатывать более 70 тысяч рублей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, наиболее востребованы среди руководителей сотрудники со знанием ассортимента и лекарственных препаратов, а также с опытом работы от 2 лет. Зарплатный максимум для специалистов в Москве – 130 тысяч рублей, в Санкт-Петербург – 110 тысяч рублей, в Самаре – 77 тысяч рублей.

При этом, от 30 до 35 тысяч рублей предлагают работникам со средним профессиональным образованием. От 35 до 40 тысяч рублей – фармацевтам с опытом работы от 1 года и отличным знанием ассортимента.

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