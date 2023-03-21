Главный педиатр Самары рассказала о наиболее эффективном способе уберечь детей от инфекций

По словам педиатра, не следует откладывать проведение профилактических прививок. Фото: минздрав Самарской области

Главный внештатный педиатр минздрава Самарской области Светлана Пыркова рассказала, как наиболее эффективнее уберечь детей от инфекций. Речь идет о вакцинации.

— Основные прививки, которые необходимы с самого рождения для защиты ребенка от многих инфекционных заболеваний, включены в Национальный календарь профилактических прививок, его необходимо соблюдать, — отмечает врач.

По словам Светланы Пырковой, не следует откладывать проведение профилактических прививок или без основания увеличивать интервал между ними. Все заболевания, против которых рекомендуется проводить вакцинацию, крайне опасны и при осложненном течении могут представлять угрозу для жизни.

Вакцина представляет собой ослабленный вирус или микроб, который инициирует в организме выработку антител, способных противостоять заболеванию и защитить ребенка, если он будет инфицирован. Педиатр уверяет, отечественные вакцины отвечают всем требованиям и защищают от заболеваний до 95% привитых.

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