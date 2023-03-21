Просидел на крыше два дня: в Тольятти спасли застрявшего на остановке кота

Животное благополучно спустили на землю / Фото: Андрей Дербенев / vk/com

В Тольятти спасли кота, который два дня просидел на крыше остановки по улице 40 лет Победы. Чтобы вызволить животное, понадобилась помощь сотрудников Центра гражданской защиты Автограда.

- Отработали вызов по эвакуации кота из труднодоступного места. Позвонил местный житель и сообщил, что с балкона своего дома заметил на крыше остановки кота. По его словам, животное находилось там с вечера. Используя лестницу, спасатели поднялись на крышу, изловили кота и вернули его на землю, - поделился на своей странице в соцсети глава Центра Андрей Дербенев.

Каким образом кот попал на козырек, остается загадкой. Горожане предполагают, что не обошлось без помощи «добрых» людей. Еще одна версия – хвостатый «взлетел» на крышу остановки, спасаясь от агрессивных собак. Тольяттинцы считают, что, если бы не спасатели, животное могло погибнуть. Ведь самостоятельно спуститься с верхотуры кот не мог – он забился между металлическими листами, из которых сделана крыша остановки.

- Огромное спасибо Андрею Дербеневу и команде спасателей, которые откликнулись на призыв о помощи! Если бы не они, неизвестно, что бы стало с животным, - пишут горожане в соцсетях.

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