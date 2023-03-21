В Самаре средняя площадь однушек увеличилась на 2,6% за три года

Средняя площадь увеличилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты провели исследования и проанализировали динамику изменений на рынке недвижимости. Средняя площадь однушек увеличилась на 2,6%.

По информации «Авито Недвижимость», за три года изменилась площадь однокомнатных квартир и студий. Специалисты отмечают, что средняя площадь квартиры в 2023 года – 42 квадратных метра, а студии – 29 квадратных метра. Эксперты отметили, что самыми маленькими однушками стали квартиры в Сочи. Их площадь составила всего 27 квадратных метров.

При этом выросла средняя площадь однокомнатных квартир увеличилась в Калининграде, Ставрополе, Нижнем Новгороде и Казани.

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