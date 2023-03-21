В Самарской области местные жители смогут принять участие в акции «Автопоезд»

Самарцы смогут принять участие в масштабной акции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стартовала масштабная акция «Автопоезд». В рамках мероприятия на передовую планируют отправить автомобили высокой проходимости.

Транспортировку транспорта возьмет на себя партнер акции – компания РЖД. Первый эшелон был отправлен еще 2 мая в прошлом году. В акции тогда приняли участие 63 региона. От Самарской области было отправлено более 2,5 тонн строительных материалов. В губернии вновь объявили сбор транспортных средств – автомобилей, квадрациклов, мотоциклов, которые отправят на фронт. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Самарской области Владимир Марин.

Неравнодушных жителей пригласили принять участие в акции. Необходимый транспорт должен быть на ходу. Самарцы смогут обратиться в штаб Народного фронта, который расположен в Самаре на улице Ленинской, 202 или по номеру 8 (846) 242-01-42.

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