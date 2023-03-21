В Жигулевске спасли провалившегося в подвал разрушенного сарая хаски

Спасенного хаски передали в один из приютов для животных / Фото: vk.com/obzhg

В Самарской области спасли еще одно животное, которое оказалось в ловушке. На днях в Жигулевске вызволили из подвала разрушенного сарая хаски. Пришлось привлекать спасателей.

- Собака провалилась в подвал и не могла самостоятельно выбраться наружу. Спасатели подняли животное и оградили сарай, чтобы предотвратить повторение подобных случаев, - сообщили в МКУ «Управление по вопросам общественной безопасности г.о. Жигулевск».

Хаски после спасения из заточения резво ускакал вдаль, однако вскоре его удалось изловить. Собаку передали в один из приютов для животных. Возможно, удастся найти его хозяев или подыскать новый дом.

Что касается сарая, то сейчас профильные службы занимаются установлением и поиском его собственника. Это необходимо, чтобы принять меры по безопасной эксплуатации сооружения.

Напомним, похожий случай недавно произошел в Сызрани. Там двое щенят упали в яму разрушенного гаража. Благодаря помощи неравнодушных жителей и спасателей их удалось вызволить. А в Тольятти сотрудники Центра гражданской защиты спасли кота, который два дня просидел на крыше остановки.

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