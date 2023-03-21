В Самаре из-за серьезной аварии столб повис на проводах на улице Мичурина 21 марта 2023 года

Фонарный столб повис на проводах. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре стало известно о серьезной аварии на улице Мичурина 21 марта 2023 года. Из-за столкновения фонарный столб упал на провода.

Очевидцы опубликовали кадры в социальных сетях. Пользователи отмечают, что из-за аварии мог пострадать пассажир-ребенок. О причинах аварии пока неизвестно. На месте работают сотрудники МЧС. Судя по видео, столб повис на проводах. Специалисты оказывают необходимую помощь пассажирам и водителям.

Редакция «КП-Самара» отправила запрос на получение информации в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Подробности уточняются.

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