Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 марта 2023 13:36

В Самаре из-за серьезной аварии столб повис на проводах на улице Мичурина 21 марта 2023 года

По предварительной информации, пострадал ребенок
Алена ПРОВКИНА
Фонарный столб повис на проводах. Фото: "Подслушано Самара"

Фонарный столб повис на проводах. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре стало известно о серьезной аварии на улице Мичурина 21 марта 2023 года. Из-за столкновения фонарный столб упал на провода.

Очевидцы опубликовали кадры в социальных сетях. Пользователи отмечают, что из-за аварии мог пострадать пассажир-ребенок. О причинах аварии пока неизвестно. На месте работают сотрудники МЧС. Судя по видео, столб повис на проводах. Специалисты оказывают необходимую помощь пассажирам и водителям.

Редакция «КП-Самара» отправила запрос на получение информации в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Подробности уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал