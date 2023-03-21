Фонтаны могут включить в Самаре уже в апреле 2023 года

Фонтан на площади Памяти планируют ввести после ремонта к 1 мая 2023 года Фото: администрация Самары

В 2023 году фонтаны в Самаре могут включить раньше обычно – уже к Пасхе или в день проведения общегородского субботника (22 апреля). Это будет возможно, если в городе сохранится теплая погода. Об этом стало известно на совещании под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко.

– До 15 апреля нужно проверить фонтаны с точки зрения их готовности к работе в течение теплого сезона, чтобы была возможность запустить их, например, к Пасхе или в день проведения общегородского субботника, – сказал замглавы Самары.

Чиновник отметил, что фонтаны запустят раньше обычного, если сохранится теплая погода и будут готовы все системы. Окончателньое решение пока не принято.

Напомним, один из фонтанов – гидротехническое сооружение возле здания архива на площади Памяти – сейчас находится в ремонте. Рабочим предстоит привести в порядок чашу, облицовку, оборудование и прилегающую территорию. Ввести обновленный объект в эксплуатацию планируется к 1 мая 2023 года.

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