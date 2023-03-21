В Самаре датчики, отслеживающие техническое состояние, планируют установить на ракету «Союз»

У ракеты установили 6 датчиков. Фото: городская администрация

В Самаре продолжают строительство планетария. На фасаде здания есть особый объект, который требует постоянного обслуживания.

По информации городской администрации, на ракету «Союз» планируют установить специальные датчики, которые помогут отслеживать техническое состояние объекта. Два раза в год специалисты измеряют показатели и вертикализацию ракеты, а в 2021 году было проведено исследование, которое позволит продлить гарантийный срок ее эксплуатацию.

На данном этапе ракету оснастили оборудованием. Шесть датчиком смогут отследить состояние здания музея на время строительства нового корпуса с планетарием.

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