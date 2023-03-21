Глава Самарской области принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности

Глава региона принял участие в совещании. Фото: Светлана Осьмачкина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании с Секретарем Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Во время встречи обсудили актуальные вопросы национальной безопасности в ПФО.

Основное внимание уделили вопросам противодействия внешнему деструктивному влиянию на российское общество, а также проблематике сохранения исторической памяти и традиционных ценностей. Интернет становится все более мощным инструментом манипуляций сознанием и поведением. Высокую активность в информационном пространстве проявляют экстремистские организации.

Николай Патрушев отметил, что в прошлом году почти на 40% увеличилось число экстремистских преступлений в интернете. Регионам поручили усилить работу в сфере выявления нарушений.

Должны быть активизированы меры по выявлению и пресечению пропаганды терроризма и экстремизма, повышению правовой грамотности населения, в том числе информирование об ответственности за участие в противоправной деятельности.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в Самарской области на постоянной основе отслеживаются угрозы и риски.

- У нас создан специальный региональный центр, который ведет эту работу. Кроме того, используются все возможности Центра управления регионом и контрольно-надзорных ведомств. Правительство в целом эту работу ведет очень и очень внимательно, - подчеркнул глава Самарской области.

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