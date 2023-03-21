В Самарской области местный житель окажется в колонии за распространение ложной информации о ВС РФ

Мужчина окажется в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель распространял заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах России. Горожанин окажется в колонии.

По информации СУ СК России по Самарской области, злоумышленник в прошлом году размещал в интернете ложные сведения о действиях ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции. Правоохранители провели проверку и задержали жителя Автограда. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему срок лишения свободы на 7 лет, с отбыванием в колонии общего режима.

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