В Самарской области одна из районных больниц не оказывала помощь детям с хроническими болезнями

Детям выдавали некачественные медикаменты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинель-Черкасском районе Самарской области одна из районных больниц некачественно помогала детям с хроническими заболеваниями. Правоохранители провели проверку.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники больницы несвоевременно выдавали лекарства детям, страдающим хроническими заболеваниями. 11-летней девочке вовремя не выдали тест-полоски для глюкометра, 17-летними пациенту не предоставили инсулин, а также 5-летнему мальчику дали аппарат с истекшим сроком годности. Только после вмешательства правоохранителей ребенку выдали пригодный аппарат.

После проверки в адрес главврача внесли представление. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.