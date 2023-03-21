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НовостиПроисшествия21 марта 2023 16:06

В Самарской области одна из районных больниц не оказывала помощь детям с хроническими болезнями

Сотрудники ведомства провели проверку
Алена ПРОВКИНА
Детям выдавали некачественные медикаменты

Детям выдавали некачественные медикаменты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинель-Черкасском районе Самарской области одна из районных больниц некачественно помогала детям с хроническими заболеваниями. Правоохранители провели проверку.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники больницы несвоевременно выдавали лекарства детям, страдающим хроническими заболеваниями. 11-летней девочке вовремя не выдали тест-полоски для глюкометра, 17-летними пациенту не предоставили инсулин, а также 5-летнему мальчику дали аппарат с истекшим сроком годности. Только после вмешательства правоохранителей ребенку выдали пригодный аппарат.

После проверки в адрес главврача внесли представление. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

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