В Самаре планируют продлить разрешение на работу рынка «Норд»

Рынок продолжит свою работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре один из самых крупных рынков продолжит свою работу. Соответствующее распоряжение вступит в силу с 3 апреля 2023 года.

Согласно опубликованным документам, предприниматели смогут продолжить свою деятельность на рынке «Норд» в течение пяти лет. Именно на этот срок продлили разрешение на работу торговой площадки, расположенной на Заводском шоссе. Осуществлять деятельность на рынке возможно с 3 апреля 2023 года по 3 апреля 2028 года.

Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель главы города.

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