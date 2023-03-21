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НовостиОбщество21 марта 2023 17:35

В Самаре планируют преобразить торговые ряды возле ТЦ «Май»

Специалисты благоустроят территорию
Алена ПРОВКИНА
Фасады приведут к единому стилю. Фото: городская администрация

Фасады приведут к единому стилю. Фото: городская администрация

В Самаре глава города осмотрела состояние торговых объектов в Кировском и Промышленном районах. Внешний вид многих точек не нравится горожанам.

По информации городской администрации, на участках провели частичную реконструкцию, в скором времени на улицах Ташкентской и Ново-Садовой планируют построить тротуары и провести озеленение. Помимо этого, особое внимание уделят рекламным конструкциям возле ТЦ «Май».

Многие горожане отмечают, что рекламные постеры утратили свою актуальность. Специалисты проведут работы со стороны трамвайных линий и приведут фасады в единый стиль.

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