В Самаре планируют преобразить торговые ряды возле ТЦ «Май»

Фасады приведут к единому стилю. Фото: городская администрация

В Самаре глава города осмотрела состояние торговых объектов в Кировском и Промышленном районах. Внешний вид многих точек не нравится горожанам.

По информации городской администрации, на участках провели частичную реконструкцию, в скором времени на улицах Ташкентской и Ново-Садовой планируют построить тротуары и провести озеленение. Помимо этого, особое внимание уделят рекламным конструкциям возле ТЦ «Май».

Многие горожане отмечают, что рекламные постеры утратили свою актуальность. Специалисты проведут работы со стороны трамвайных линий и приведут фасады в единый стиль.

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