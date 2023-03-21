Глава Самары проверила ход реконструкции торговых площадок в двух районах

В областной столице изменят вид киосков. Фото: городская администрация

В Самаре глава города проверила ход реконструкции торговых площадок. В областной столице осмотрели объекты в Кировском и Промышленном районах.

По информации городской администрации, многие жители назвали фасады торговых площадок неактуальными. Неэстетичный вид вызывает замечания. На территории планируют расширить дорогу, обустроить парковочные карманы. Помимо этого, киоски со стороны улицы планируют стилизовать в одном формате.

Всю торговую деятельность будут осуществлять во внутренней торговой зоне. Облик торговых мест утратил свою актуальность.

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