Самарская область вошла в топ-5 регионов с большим количеством жаворонков

В Самарской области проживает 40% жаворонков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области признались, что любят просыпаться рано утром. Информацию они сообщили во время исследования сервиса Работа.ру. Этот факт позволил губернии попасть в топ-5 регионов, где больше всего жаворонков.

– В Самарской области проживает 40% жаворонков. Тех, кто считает себя совами, столько же. Каждый четвертый (20%) отметил, что время подъема зависит от сезона, – рассказали в пресс-службе Работа.ру.

Интересно, что в целом по России больше всего сов – о том, что они любят поспать подольше, заявили 41% россиян. 25% опрошенных считают себя жаворонками, а 34% отмечают, что начало их дня зависит от сезона.

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