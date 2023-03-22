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НовостиОбщество22 марта 2023 4:16

Житель Самары не впускает в совместную квартиру свою бывшую жену

Прокурор района обратился с иском в суд
Ирина СИНЕГУБОВА
Квартира предоставлена взамен аварийного подлежащего сносу дома.

Квартира предоставлена взамен аварийного подлежащего сносу дома.

Фото: администрация Самары

В Самаре 47-летнюю жительницу, которая является инвалидом второй группы, бывший супруг не пускал в квартиру. Она обратилась в прокуратуру Куйбышевского района.

— Женщине и ее бывшему супругу в доме по ул. Татищева в Самаре предоставили квартиру взамен аварийного подлежащего сносу жилья по ул. Белорусской, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Новую трехкомнатную квартиру площадью 64,90 кв. м предоставили в ноябре 2022 года бывшему мужу по договору социального найма жилого помещения, по условиям которого в жилое помещение вселяется и экс-жена.

Однако мужчина в квартиру ее не пускал и ключи не передал. Другого жилья у женщины нет. Поэтому прокурор района обратился в Куйбышевский районный суд Самары с иском об обязании бывшего мужа не препятствовать в пользовании квартирой и выдать самарчанке ключи от замков входной двери. Исковое заявление еще рассматривается.

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