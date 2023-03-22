В Самаре каждый четвертый работодатель проверяет кредитную историю соискателя

15% самарцев признаются, что сталкивались с подобным при устройстве на работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские работодатели заявили, что интересуются кредитными историями потенциальных сотрудников. Об этом сообщил каждый четвертый респондент. Информацию передает пресс-служба сервиса SuperJob.

Оказалось, что 16% работодателей проверяют кредитные истории абсолютно всех сотрудников, 8% – выборочно. Особый интерес представляют самарцы, претендующие на руководящие должности, связанные с материальной ответственностью, заключением договоров и организацией поставок.

Отмечается, что с подобными правилами при трудоустройстве столкнулись 15% жителей. 79% уверены, что они обошлись без подобной процедуры.

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