В Самарской области администрацию села Борское обяжут ликвидировать подтопление из-за паводка

Прокуратура Борского района внесла представление главе сельского поселения. Фото: скриншот с видео

В Самарской области прокуратура провела проверку на территории сельского поселения Борское и установила, что обильное образование талых вод привело к затоплению улиц, проезжих частей и части жилого сектора.

— Однако администрация поселения никаких мер по минимизации последствий паводка, вызванного обильным образованием талых вод, не принимает, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Среди прочего не организован круглосуточный контроль за паводковой обстановкой, не предпринимаются попытки предупреждения и ликвидации последствий обильного образования талых вод и подтопления. Это создает угрозу утраты и повреждения имущества жителей, а также негативно отражается на безопасности дорожного движения.

В связи с этим прокуратура Борского района внесла представление главе сельского поселения об устранении выявленных нарушений. Сейчас акт находится на рассмотрении.

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