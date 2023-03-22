В Самарской области участковый поймал выбегающего из магазина грабителя

Продукцию изъяли и вернули законному владельцу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани Самарской области участковый поймал выбегающего из магазина на улице Челюскинцев грабителя, который что-то прятал под курткой.

— Следом за мужчиной бежал молодой человек в спецодежде работника магазина и просил оплатить товар. Полицейский после непродолжительного преследования задержал вора, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 35-летний местный житель пришел в магазин, чтобы похитить товары. Он украл похищенные продукты питания и бытовую химия на 9 тысяч рублей.

Продукцию изъяли и вернули законному владельцу. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Суд посадил мужчину под арест.

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