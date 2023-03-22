В Самаре увеличится количество авиарейсов в Ереван в марте 2023 года

Авиакомпания будет выполнять рейсы в столицу Армении дважды в неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В расписании аэропорта «Курумоч» появятся новые рейсы в Ереван. К полетам из Самары в столицу Армении приступит новый перевозчик – авиакомпания FlyOne Armenia. Информацию сообщили в пресс-службе аэропорта.

Перевозчик начнет работу с 26 марта 2023 года. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Полет до Еревана займет три часа.

Отмечается, что в настоящий момент на направлении Самара – Ереван также работают авиакомпании «Россия» и Red Wings. В прошлом году количество рейсов на этом направлении также было увеличено.

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