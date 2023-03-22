В Самаре вор-рецидивист обчистил чету пенсионеров и купил лотерейный билет

В отношении 34-летнего самарца возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вор-рецидивист оставил чету пенсионеров из Самары без крупной суммы денег. Пара потеряла кошелек, чем умело воспользоваться 34-летний самарец. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

От рук злоумышленника пострадала 67-летняя женщина и ее 70-летний сожитель. Пара ехала в гости к родственникам. На пересечении проспекта Металлургов и улицы Советской они потеряли кошелек. Его нашел 34-летний ранее судимый мужчина. Он забрал банковские карты и отправился в магазин, где потратил 7 тысяч рублей. На чужие деньги самарец купил лотерейный билет, алкоголь, наушники, карту памяти, продукты. Помимо этого, мужчина обналичил 36 тысяч рублей.

Вскоре вора задержали оперативники. В отношении самарца возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Суд приговорил его к 1 году 9 месяцам колонии строгого режима.

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