Расписание движения судов изменилось на маршруте Самара-Подголятино с 22 марта

Интервалы в расписании движения могут измениться в зависимости от гидрометеорологических условий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Со среды, 22 марта 2023 года, пассажирские суда на пригородном маршруте из Самары в Подголятино стали ходить по новому расписанию. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Так, отправиться из областного центра жители смогут ежедневно в 06:00, 07:30, 11:00, 14:00, 17:30 и 19:00. Также два раза в день предусмотрен заход на Проран, такая возможность есть в 11:00 и 17:30 .

Обратно в Самару от Подголятино суда будут отходить в 06:45, 08:15, 12:00, 15:00, 18:15 и 19:45. Отмечается, что интервалы в расписании движения могут измениться в зависимости от гидрометеорологических условий и потока пассажиров.

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