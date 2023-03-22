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НовостиОбщество22 марта 2023 6:24

Пять низководных мостов остаются подтопленными в Самарской области

От воды освободился пока только мост в Константиновке Большеглушицкого района
Анастасия ФИЛАТОВА
Талыми водами все еще затоплены 18 приусадебных участков

Талыми водами все еще затоплены 18 приусадебных участков

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Стали известны последние данные о паводковой обстановке в Самарской области. По состоянию на вторник, 21 марта 2023 года, в девяти районах губернии остаются подтопленными 18 приусадебных участков и пять низководных мостов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

За сутки от воды освободились 11 приусадебных участков и мост в Константиновке Большеглушицкого района. Подтопленных жилых домов и объектов экономики нет.

Во власти паводка все еще находятся участки в Выселках и Мусорке Ставропольского района, в Новом Ризадее и Варламово Сызранского района, в Безенчуке, в Черноречье Волжского района, а также в Георгиевке и Кинельском в Кинельском районе.

Кроме того, по-прежнему под водой остаются низководные мосты в Березовке Большеглушицкого района, в Мостах Пестравского района, в Малиновом Кусте и Кириллинском Красноярского района и в Полуднях Кинель-Черкасского района.

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