«Слет Ангелов» для жителей, оказывающих гуманитарную помощь бойцам, пройдет в Самаре 30 марта

Желающим присоединиться нужно отправить личные данные до 28 марта. Фото: фонд "Звезда и Лира"

В четверг, 30 марта, в 14:00 в Самаре пройдет мероприятие «Слет Ангелов» на базе общественного культурно-социального фонда «Звезда и Лира». К участию организаторы приглашают жителей Самарской области, которые собирают и отвозят гуманитарную помощь военнослужащим.

— Целью мероприятия является выработка логистики, взаимодействия и взаимопомощи между собой, а также создание общей группы для оперативной и качественной помощи большому количеству людей, — рассказали в фонде.

Всем желающим участвовать нужно заполнить и прислать на электронную почту zvezdailira@yandex.ru название организации (если есть), ссылку на страницу социальной сети, ФИО участников представителей и контактный телефон. Сделать это нужно до 28 марта 2023 года.

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