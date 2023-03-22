В Самарской области полицейские рассказали пенсионерам о популярных мошеннических схемах

Сотрудники полиции посетили ЦСО и дома престарелых Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области прошли мероприятия, направленные на профилактику мошенничества. В рамках «Школы безопасности для пенсионеров» сотрудники полиции встретились с пожилыми жителями региона. Встречи прошли в центрах социального обслуживания и домах престарелых в Сызрани, Жигулевске, Приволжском, Клявлинском и Хворостянском районах.

– Полицейские и общественники рассказали о наиболее распространенных схемах обмана: это звонки якобы от сотрудников банка, полицейских, родственников, которым нужны деньги. Они посоветовали пожилым в таком случае немедленно прекращать разговор, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции также вручили пенсионерам информационные памятки с советами о том, как защититься от мошенников.

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