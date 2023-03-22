Названы причины смертности младенцев в Самарской области

За 2022 год в Самарской области умерло 127 детей в возрасте до 1 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны причины смертности младенцев в Самарской области. Информацию на заседании профильного комитета губдумы озвучил представитель регионального министерства здравоохранения.

По словам главы управления организации медпомощи женщинам и детям при Минздраве Самарской области Виталия Пономарева, причины младенческой смертности в регионе почти такие же, как и по всей России. Первое место — это отдельные состояния перинатального периода, второе — врожденные пороки, далее — прочие заболевания и внешние причины. Также это проблемы дыхательных путей и кровообращения.

По данным Самарастата, в 2022 году в губернии родилось 24 947 малышей. Это более чем на 2,6 тысячи детей меньше, чем годом ранее. Число умерших составило 44 876. Среди них 127 младенцев в возрасте до 1 года. В 2021-м это количество было больше — 129.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал