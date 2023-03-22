Синоптики Приволжского УГМС дали прогноз аномалий на лето 2023 года в Самарской области

Никаких аномалий летом 2023 года в Самарской области не ожидается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС опубликовало вероятностный прогноз аномалий средней температуры воздуха и осадков по Самарской области на лето 2023 года. Судя по всему, никаких сюрпризов погода пока не готовит.

По данным синоптиков, в июне, июле и в августе 2023 года средняя температура воздуха ожидается около нормы — 19,1; 21,1 и 19,2 градуса соответственно. Никаких аномалий по осадкам тоже не будет. В первый месяц лета сумма осадков прогнозируется на уровне 52 мм, во второй — 48 мм, а в третий — 42.

Небольшие аномалии ждут самарцев осенью. В сентябре 2023 года среднемесячная температура воздуха составит 13,1 градус. Это около нормы. Однако на западе региона будет выше нормы.

Вероятностный прогноз погодных аномалий / Фото: Приволжское УГМС

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал