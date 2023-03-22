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НовостиОбщество22 марта 2023 7:41

Появилось видео угона льдины на Волге в Самаре

Любители САП-серфинга и каякеры проплыли на льдине 19 марта
Ирина СИНЕГУБОВА
В областной столице льдину угоняют уже третий год подряд. Фото: Марина Скворцова

В областной столице льдину угоняют уже третий год подряд. Фото: Марина Скворцова

Появились кадры открытия водного сезона в Самаре в виде угона льдины на Волге. Любители САП-серфинга и каякеры 19 марта 2023 года доплыли на ней со спуска Лейтенанта Шмидта до острова напротив Ладьи.

В областной столице льдину угоняют уже третий год подряд. В этот раз участникам не пришлось отпиливать льдину от берега бензопилами, так как подходящая по размерам нашлась на фарватере.

Участники угона льдины были одеты в сухие гидрокостюмы и спасательные жилеты. Безопасность затеи проверили и спасатели, которые пожелали активистам хорошего сплава и уехали. Необычное открытие водного сезона завершилось праздничным шашлыком.