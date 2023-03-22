Выделенную сеть LTE построили на крупнейшем в России месторождении меди

Оператор смонтировал технологическую сеть, которая обеспечивает полное покрытие карьера и технологического комплекса / Фото: МегаФон

На территории «Удоканской меди» в Забайкальском крае построили выделенную сеть LTE. Она позволит установить устойчивую связь и автоматизировать производственные процессы. Проект частной беспроводной сети реализовала компания МегаФон.

Оператор смонтировал технологическую сеть, которая обеспечивает полное покрытие карьера и технологического комплекса будущего горно-металлургического комбината. Последний включает обогатительную фабрику и металлургический завод. Всего на крупнейшем в стране месторождении меди установили шесть базовых станций с широким диапазоном частот, поддерживающих 4G. Также там применили технологии, которые позволяют быстро передавать информацию как в помещениях, так и на открытых площадках.

– Это первый проект строительства выделенной беспроводной сети для промышленного производства в Забайкальском крае. Крупные предприятия все чаще выбирают Private LTE из-за ее высокой надежности и безопасности, а также расширенных возможностей для цифровизации производства, – отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Новая система обеспечит на месторождении меди высокую эффективность термометрического контроля грунтов, мониторинга состояния вечной мерзлоты, контроля технических параметров энергетических систем. Она гарантирует постоянное беспроводное видеонаблюдение. В дальнейшем в этой частной беспроводной сети планируется обрабатывать данные с трех тысяч устройств, находящихся в разных местах промышленного комплекса.

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