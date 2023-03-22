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НовостиПроисшествия22 марта 2023 8:15

Оперативники прикрыли нарколабораторию в частном доме в Кировском районе Самары

Местный житель выращивал коноплю, по его словам, для личного употребления
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В лаборатории было обнаружено более 50 кустов растения.

В лаборатории было обнаружено более 50 кустов растения.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Житель Самары попал под уголовное дело из-за изготовления наркотиков. 34-летний мужчина наладил производство конопли в собственном доме. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Нарколаборатория была обнаружена на улице Березовая аллея. О ее «работе» в полицию сообщили местные жители. Прибывшие на место оперативники нашли в доме 52 куста растения и пакет с более, чем 330 граммами наркотика.

Хозяин дома признался, что выращивал вещества для личного употребления. Эта версия проходит тщательную проверку. Отмечается, что ранее мужчина не был судим.

Сейчас в отношении самарца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств» и части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

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