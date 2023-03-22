В Тольятти пенсионер проинвестировал мошенников на 1,6 млн рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тольятти 72-летний мужчина попался на удочку мошенников. Пенсионер доверился «сотрудникам биржи» и перевел им более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, в один из дней с тольяттинцем через интернет связались неизвестные. Они представились сотрудниками биржи и предложили постоянный высокий доход. Для этого пенсионер должен был инвестировать в выгодные проекты на одной из платформ. Мужчина поддался на заманчивое предложение, взял кредит и перевел более 1,6 млн рублей. После этого с ним перестали выходить на связь.
Пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. Облглавк призывает жителей региона быть бдительнее и остерегаться мошенников, которые предлагают заработать с помощью инвестиций.
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